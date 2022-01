Milett Figueroa rompió su silencio tras su paso por ‘El Artista del Año’, programa de Gisela Valcárcel, donde fue blanco de miles de críticas por desafinar en sus presentaciones y soltar varios ‘gallos’.

La actriz fue se pronunció por primera vez, tras ser eliminada del reality de canto en junio del 2021. En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Milett se quejó de las reglas que le impuso GV Producciones, cuando era participante.

“A veces no me permitían cantar canciones que yo quería. Me imagino que era parte de la competencia, que nadie elegía sus canciones. Me frustraba un poco porque yo quería cantar cosas que me salía del corazón”, comentó al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sostuvo que se vio obligada a acatar las reglas por el contrato que firmó con la productora de la ‘Señito’.

“Es parte de la televisión, me imagino que es parte de cada producción, tener sus reglas y yo las acaté”, agregó.

Magaly se burla de Milett Figueroa: “Dice que es actriz seria y se mete a la Academia de EEG”

La conductora Magaly Medina recordó cuando Milett Figueroa aseguraba que ya no estaba para formar parte de los realities porque ahora estaba enfocada en su faceta como actriz.

“Donde moneditas mandan no hay otra moral ni otra ética. Así que no vengan con ‘Ahora me dedico al teatro, yo soy una actriz seria’. Actriz seria dice y se mete a la Academia donde nadie sabe actuar ahí, salvo algunas que se salvan”, añadió entre risas.

