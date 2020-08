Miley Cyrus ha llamado la atención de sus seguidores al revelar que si bien perdió la virginidad con Liam Hemsworth, su novio durante la década pasada y su exesposo, fue una chica con la que tuvo sus primeros juegos sexuales. Así lo dio a conocer a través de una entrevista que ha concedido al podcast ‘Call Her Daddy’, una conversación que le ha llevado, entre otras cosas, a reflexionar abiertamente sobre su pansexualidad y revelar anécdotas tan íntimas como la relativa a la primera vez que mantuvo relaciones sexuales ‘completas’, en el año 2009.

‘Con Liam fue la primera vez que lo hice de todo, pero la primera vez que hice algo de ese estilo fue con una chica. Pero con ella nunca pasé de la primera base’, señaló no sin antes revelar los diversos tipos de contacto físico que ha tenido y tiene con sus compañeros sentimentales o amigos especiales.

“Me acosté y le dije que él no era ‘el primero’ para no sentirme como una loser'”, sostuvo Cyrus, quien a sus 16 años le mintió a su ex esposo asegurándole que ya había perdido la virginidad.

SUS EXPERIENCIAS SEXUALES

“Me sentía atraída a las mujeres mucho antes de que sintiera atracción por los hombres. Cuando tenía como 11 o 12 años experimenté con mis amigas para entender lo que otras chicas hacían con los chicos”, dijo la ex estrella de Disney.

Miley Cyrus contó que el verdadero responsable de que perdiera la virginidad a finales de la primera década del nuevo milenio fue Liam Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de la comedia romántica ‘The Last Song’. Posteriormente mantuvo una relación amorosa algo caótica que finalizó en el año 2013. Luego se dieron una segunda oportunidad hasta llegar al altar en diciembre de 2018.

Siete meses más tarde, en agosto de 2019, Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron.