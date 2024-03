China de felicidad. Así se siente Mimy Succar con todo lo que está viviendo en su carrera musical. Tiene un disco, ha sido nominada a los premios Grammy y hace poco participó de un feat con las cantantes Gloria Estefan y Sheila E. Mimy siente que está viviendo un sueño; o, mejor dicho, que sus sueños se están haciendo realidad de la mano de su familia.

- ¿Cómo estás viviendo toda esta vorágine de tu carrera, Mimy?

Me siento muy feliz. Agradezco a Dios todos los días que me levanto. Dios tenía un propósito para mí, porque siempre mi esposo tocaba las puertas antes, cuando empezamos, porque me decía tú puedes. Iba a las disqueras, pero le decían ‘Ah, ya’, hasta ahí nomás quedaba. Pero por algo debe ser que Dios quería que yo espere con paciencia, porque él quería que la gente me conozca, que salga de la mano de mis dos hijos que son productores de este mi primer álbum y me siento muy feliz. Yo estoy en las nubes, estoy soñando y me siento muy feliz porque mis hijos, mi esposo, mi familia, mi papá que va a cumplir 99 años, mi mamá 89, y están viviendo esto conmigo, por eso estoy tan feliz de que esté pasando ahorita, en este momento todo, todo este sueño realizado.

Mimy Succar

- Eres un ejemplo para muchas mujeres, de que nunca es tarde para realizar tus sueños.

Yo le digo a la gente que nunca es tarde para cumplir tus sueños. No importa la edad que tengas. Pero cuando Dios tiene disponible algo para ti, ese es el día. Ahora, tú siempre tienes que estar preparada para que cuando llegue el momento ya tú agarras, la chapas, y sigues adelante.

- Cuando tú tenías la orquesta con tu esposo y Tony empezaba a tocar, tú dabas las órdenes, ahora él te dirige a ti. ¿Cómo ves ese cambio de papeles?

Ese cambio está perfecto, para eso él ha estudiado producción. Todo lo que me dice, mamá párate, siéntate, ven a grabar esto, lo otro, ahí estoy yo con todas las ganas, tengo que estar a la par de ellos (de Tony y Kenyi), tener esa energía, esa fuerza, y que ellos me vean que sí vale la pena apoyar a mamá.

El músico peruano y su madre fueron nominados en la categoría Mejor Álbum Musical por su disco “Mimy & Tony”. (Foto: Instagram)

- ¿Alguna vez imaginaste que ibas a cantar con grandes artistas como La India, Gloria Estefan, El Canario?

Nunca, nunca me imaginé. O sea, nunca me imaginé que ni la carrera iba a ser tan rápida. Cuando conocí por primera vez a La India, me dio tanta satisfacción porque son personas tan humildes, que yo me siento más bien admirada de ellas, y de la admiración que ellas sienten por mí.

Mimy Succar, Sheila E. y Gloria Estefan.

- Aparte tienes un vozarrón, Mimy…

Ay, gracias.

- A lo Celia

A lo Celia, verdad. Es que sabes, he admirado tanto a Celia Cruz, me ha gustado tanto su modo de interpretar, sus temas, tan sabrosos, con tanto amor a su música cubana. Siempre cantaba las canciones que ella grababa y lo mismo con Gloria también, como ella es de Miami, entonces, cuando yo tenía contrato, siempre me pedían en el repertorio canciones de Celia, canciones de Gloria. Cuando conocía a Gloria, imagínate por primera vez la veía en persona, tan amable, tan humilde, tan linda; y a Sheila E., tan agradecida por esta oportunidad, por haber creído en mí de poder estar en el proyecto de ella, en su álbum que está fenomenal.

- ¿Qué sueños aún tiene Mimy Succar por cumplir?

Tengo muchos proyectos, yo dejo que las manos de Tony y Kenyi me lleven, yo sigo caminando con ellos.

Mimy Succar junto a su esposo Antonio y sus hijos Tony y Kenyi. (Foto: Instagram)

- Tú te has subido a la ola y te dejas llevar

Sí, así es, yo creo que es lo mejor, porque como ellos son profesionales, entonces yo me dejo llevar, ellos van a querer siempre lo mejor para su mamá.

- ¿Qué se viene para Mimy? ¿Estás alistando algún disco?

Bueno, todavía no. Tony siempre me agarra de sorpresa. Mamá, ahora esto, ahora lo otro. Pero la verdad que yo no sé, pero sí me dijo prepárate. Ya tienes que olvidarte un poquito de los nietos porque ahora tu carrera sí se va a disparar, ya se está disparando, me dice, y tienes que estar disponible para todas las cosas que se vienen, así que se vienen muchas cosas lindas, me dijo.

- ¿Hay presentación en Perú?

También, me dijo el mánager, mi esposo. Me dijo que estaba en conversación y parece que a mediados de junio estaremos por Perú. Ahora, el 3 de abril presentamos el disco de Sheila E. en Miami.

- ¿Qué mensaje le darías a las mujeres peruanas que aún no se animan a lanzarse, a creer en sus sueños?

Yo quiero decirle a la mujer peruana que es una mujer emprendedora, luchadora. Para ella no hay barreras, son inteligentes, salen adelante, no necesitan de tener a alguien al costado para que les ayuden. No, ellas salen adelante con sus hijos. Y quiero decirles que los sueños siempre se cumplen.