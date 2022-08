Luego de las polémicas declaraciones de Andrés Hurtado, donde recrimina a una mujer por tener 6 hijos y no poder mantenerlos, el Ministerio de la Mujer emitió un fuerte comunicado en contra del conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza los hechos de discriminación contra una mujer por razón de género, sucedidos en el programa televisivo “Sábado con Andrés””; se lee en la cuenta oficial de Twitter.

Según la entidad estatal, las mujeres “enfrentan una situación de discriminación estructural que es compleja, múltiple y simultánea, ya que, además de estar expuestas a discriminación por razones de género, su situación socioeconómica también puede ser un factor de discriminación”.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mencionó que la Ley de Radio y Televisión debe proteger y respetar los derechos de las personas.

“Como sociedad, no podemos permitir que se humille, denigre y violente a las mujeres y mucho menos, que dichos hechos se normalicen a través de los medios de comunicación”, señalan.

¿Qué dijo Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado se indignó al conocer el caso de una mujer de 38 años que tiene 6 hijos, pero que no tiene recursos económicos para sacarlos adelante.

“¡No seas mala pues, no seas abusiva, pues! ¿Seis hijos, y tan joven?, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede? ¿No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así? ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿seguro que ni 30 años tienes?”, cuestionó el padre de Josetty Hurtado.

🚨 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza los hechos de discriminación contra una mujer por razón de género, sucedidos en el programa televisivo “Sábado con Andrés”, el último 6 de agosto. Al respecto, señala lo siguiente: pic.twitter.com/1QPy20CYN2 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 8, 2022

