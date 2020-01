Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe, reveló dos nuevas imágenes de Tilsa Lozano y Jackson Mora en Miami, luego de que la exvengadora publicara una foto de ambos juntos.

Se trata de otras dos nuevas fotos en las que se ve a Tilsa Lozano y Jackson Mora disfrutando de las playas de Miami e incluso están más felices que nunca. Estas imágenes le envió al empresaria a su amigo, el Zorro Zupe.

Conocida las imágenes, el “Zorro” dijo lo que piensa sobre esta nueva oportunidad entre ambos. “yo ya hablé con Tilsa y lo único que me queda como amigo es que la tengo que apoyar. Están saliendo. Ella me dijo: estamos saliendo y no nos vamos a esconder. Por ella yo voy a darme la oportunidad de conocerlo a él. ¿Qué puedo hacer?”.

Seguidamente, Jackson Mora se comunicó con el programa “Válgame” y confirmó estar saliendo nuevamente con Tilsa Lozano. “Ella me está dando otra oportunidad”, respondió. Además, contó que están vacacionando juntos desde hace tres días cuando estaban en Jamaica.

