Se atreverá. Mirella Paz quedó bastante sorprendida con las distintas reacciones que habría tenido de los usuarios en redes sociales, tras haber publicado varias sensuales fotografías suyas. Y es que esto habría sido el incentivo para que la salsera se anime a abrir su cuenta en Onlyfans.

Y es que la cantante se uniría a la larga lista de artistas que vienen generando ingresos en dicha plataforma para adultos; motivo por el que aseguró no se sentirá avergonzada. “Chamba es chamba, me dicen que se gana muy bien. Quiero comprarme mi casita”, comenzó diciendo.

“Yo tampoco esperaba esto. Pero mi hermana Mónica Cabrejos, muchos amigos y gente que no conozco, me alentaron a hacerlo. Feliz porque se gana bien y me permitirá cumplir una serie de sueños”, agregó.

En ese sentido, Mirella aseguró que no mostrará más de lo debido en su página para adultos, solo contenido netamente sexy. “Será muy sensual, no llegaré más allá. (Mi enamorado) Es celoso, pero no hay de otra. Además, él sabe que es parte de un trabajo”, expresó para El Popular.

