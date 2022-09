Sin miedo a nada. Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al defender a capa y espada el talento que tiene Yahaira Plasencia como cantante. Y es que la conductora de América TV se refirió específicamente a aquellos críticos constantes que tiene la salsera, y que además aseguran que “no canta nada”. ¿Indirecta para Magaly Medina y Rodrigo González?

Todo se dio cuando, luego de su presentación con una concursante de “La Gran Estrella”, la jurado y productora, Michelle Alexander, arremetiera contra aquellos detractores que comentan que la popular ‘Reina del toto’ no tiene talento para la música.

“Perdón, ¿ya? pero, ¿Quién michi dice que Yahaira no canta?”, comenzó diciendo la productora; motivo por el que la popular ‘Señito’ se animó a también dar su punto de vista.

“Bravo, perdón, pero ¿Quién miércoles dice eso? Es cierto, pero yo creo que en el país y también en el extranjero, no tienen oído... O sea, no hay forma de decir que Yahaira no canta. Ella canta, es un orgullo y talento peruano”, expresó tajantemente Gisela Valcárcel.

