Andrea Llosa no dudó en expresar nuevamente su felicidad y agradecimiento con todo el público televidente por el éxito que tienen sus programas “Nunca Más”, de lunes a viernes, y “Andrea”, los días domingo. Y es que la reconocida periodista aseguró que muchos personajes de la televisión “quisieran el colchón” que ella deja con su rating. ¿Indirecta para Magaly Medina?

En ese sentido, la conductora de televisión reconoce que una de las bases para el éxito de sus programas, es “darles a las personas un buen producto diario”. Sin embargo, asegura que es difícil remar todos los días en el complicado mundo de la televisión.

“Es remar bastante para dejar un buen ‘colchón’. Varios me han dicho que quisieran mi ‘colchón’... Muchas, muchos. No es fácil remar y dejar dos dígitos. La gente que trabaja en TV ve los números, el público, evidentemente, no, y está bien. Con ‘Nunca más’, afortunadamente, casi siempre lideramos”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la comunicadora está agradecida con los programas de la competencia, pues hace que tanto ella, como todo su equipo de producción se exijan en sus respectivos trabajos.

“La competencia es buena, saludable. Hablar de cifras es feo, al público no le debe importar. Ve tu programa porque le gusta, y si no, te cambia. Dejamos muy buenos colchones, eso es cierto, y está bien. Se trata de apoyarnos y ayudarnos entre todos. Trabajamos en el mismo canal y la idea es que nos vayan bien a todos”, finalizó diciendo a El Popular.

