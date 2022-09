No le perdonan ninguna. La reciente aparición de Gisela Valcárcel en la gala final de su programa “La Gran Estrella”, trajo bastante polémica en redes sociales. Y es que cientos de usuarios no dudaron en comentar el particular look y peinado que lució la conductora de televisión.

A través de Twitter, varios cibernautas compararon a la popular ‘Señito’ con personajes bastantes conocidos a nivel mundial como, la niña de la película “El Grinch”, la recordada ‘Simoneta’ de la serie “Vivan los niños” y ‘Carlota’, la madre de Angélica de “Los Rugrats”

“Simoneta de Vivan los niños de vieja. ¿Qué fue con la señito?”, “No puedo con el peinado de Gisela”, “Después de renegar con el fútbol, el peinado de Gisela me animó un poco”, “La diferencia entre Gisela y Carlota, es que la mamá de Angélica no es conservadora y menos farisela”, “Yo viendo el peinado de Gisela”, “Regia la Gisela inspirándose en Milk de Drag Race USA para la final de La Gran Estrella”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Otro personaje de la farándula local que dio sus comentarios sobre el estilo que llevó Gisela la noche del 24 de septiembre, fue el periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien a través de su portal web “Instarándula”, señaló que la conductora “hacía de todo para llamar la atención”.

