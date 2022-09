Fuerte y claro. Dalia Durán no dudó en utilizar sus redes sociales para dejar en claro lo buena madre que es con sus pequeños hijos, fruto de su relación con John Kelvin, luego que el Ministerio de la Mujer entrevistara a sus niños para certificar si estaban o no en estado de abandono o vulnerabilidad.

Y es que todo este escándalo se dio a raíz de un informe que emitió el programa “Magaly TV, la firme”, donde las vecinas de la cubana decían que los niños no eran debidamente cuidados por su mamá.

“Yo estoy muy tranquila, porque todo esto ha sido pura maldad y mandado. Yo me ‘rompo el lomo’ por solventar todo para mis niños, para que encima vengan a querer denigrarme como madre, eso no lo voy a permitir. Mis hijos no están desprotegidos ni descuidados como hicieron ver, sus exámenes así lo demuestran”, comenzó diciendo a Trome.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de Instagram, Dalia Durán dejó constancia que los exámenes realizados por el Ministerio arrojaron resultados positivos para sus menores, pues no estarían sufriendo daño psicológico alguno.

“Debido a una publicación en el programa de Magaly TV, la firma, mi persona fue investigada por el Ministerio de la Mujer, evaluándose a cada uno de mis menores hijos, sin embargo, los resultados fueron favorables debido a que mis hijos no presentan ningún daño psicológico, ni en abandono o vulnerabilidad. Quiero poner en claro que mi persona es padre y madre, y hago el mayor de mis esfuerzos por trabajar y cuidar de mis hijos. Pido no se divulgue información que puede atraer peligro para los míos”, escribió la expareja del cumbiambero en su comunicado.

