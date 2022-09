Sin miedo a nada. Giuliana Rengifo nuevamente salió al frente para defenderse de los ataques que seguiría recibiendo por parte de Magaly Medina, quien en sus redes sociales la tildó de “ardida”, mientras disfruta de un romántico viaje por España con su esposo Alfredo Zambrano.

Y es que la popular ’Urraca’ compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde se deja ver bastante feliz y tranquila. Asimismo, señaló que este lunes regresará con todo para dirigirse a sus detractores y ampayados.

Recordemos que recientemente, la cumbiambera fue protagonista de un ampay con un notario casado de Pucallpa, de nombre Paul Pineda, en medio de la celebración de sus 39 años de edad.

“No puedo estar ardida por algo que no hice, si a ella (Magaly) le molestó tanto tiempo que sea directa al decir lo de Zambrano, mientras me lanzaba indirectas, es su problema, pero no tengo ‘rabo de paja’ para que me juzguen”, comenzó diciendo.

“Deseo que la gente sea feliz, pero sin manchar la honra de los demás, sin hacer daño a la gente destruyendo familias o dejando a hijos sin padres. Para mí eso no es un ‘ampay’”, agregó Giuliana para Trome.

Por otra parte, la artista peruana señaló que la figura de ATV siempre hace sus mayores esfuerzos para dejarla mal y manchar su imagen. “Ella (Magaly) solo busca hacerme quedar mal, porque tengo gente muy cercana a ella que me ha dicho que no me pasa, que me odia”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO