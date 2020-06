Mirella Paz sorprendió a propios y extraños al realizar un comentario su cambio radical tras realizarse el bypass gástrico.

En su cuenta de Instagram, la ex conductora de “Mujeres al mando” quería promocionar unas pastillas que -según ella- la ayudan a controlar la ansiedad por la comida.

Sin embargo, sorprendió diciendo que las tomaba porque todavía tenía “cerebro de gorda”.

“Esas pastillas milagrosas son las que me hacen dejar de tragar porque como bien saben fui operada del by pass pero no del cerebro, sigo con el cerebro de gorda”, dijo Mirella Paz.

Peluchín sorprendido

Rodrigo González compartió la publicación y comentó: ”Mirella Paz vende pastillas para bajar de peso alegando que ella sigue teniendo “cerebro de gorda”".

El exconductor también compartió un comentario de uno de sus seguidores: “Mi amiga ha tomado esas pastillas alteran el sistema nervioso, con razón el temperamento que (Mirella) ha mostrado últimamente”.

Rodrigo González critica a Mirella Paz en Instagram - diario ojo

