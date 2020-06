Un momento angustiante vivió la modelo Mirella Paz por la desaparición de su gato, de nombre Alex. La exconductora de ‘Mujeres Al Mando’ se mostró acongojada en un video que ella difundió en su cuenta de Instagram.

Con lágrimas en los ojos, Mirella Paz pidió que oren por su gato.

“Este video no es nada agradable, solo quiero pedirles que por favor oren por mi gatito, para que regrese pronto a mi casa, sanito y salvo”, dijo la exreina de belleza.

Mirella compartió fotografías de su gatito para que ayuden a encontrarlo.

“Fui operada del bypass pero no del cerebro, sigo con el cerebro de gorda”

Hace días, sorprendió a propios y extraños al realizar un comentario su cambio radical tras realizarse el bypass gástrico.

“Esas pastillas milagrosas son las que me hacen dejar de tragar porque como bien saben fui operada del by pass pero no del cerebro, sigo con el cerebro de gorda”, dijo Mirella Paz.

