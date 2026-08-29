Jaime Mandros, o simplemente “Choca”, es un hombre de retos. Inició en la televisión como asistente de Fiorella Rodríguez, actualmente es Subgerente de Marketing de América Multimedia y todos los sábados conduce “Estás en todas” junto a Ximena Dávila y Melissa Paredes. Está detrás y delante de cámaras y ahora organiza la Feria Fusión.

- ¿Ya te acostumbraste a que te llamen “Choca”?

Me gusta, porque siempre ha sido con cariño. Cuando mi madre me llamó “Choca” asumí que es parte de mí.

- Empezaste en América Televisión el 2003 y has desarrollado tu carrera en esta empresa

Aquí nací y me dieron todas las posibilidades para desarrollarme. Arranqué el 2003 cargando los zapatos de Fiorella Rodríguez como asistente y no me da vergüenza decirlo, porque era parte de mi chamba al inicio. Empecé en Radio América y luego pasé al área de espectáculos. Siempre soñé con ser productor, aunque nunca pensé estar delante de la pantalla. He tenido dos propuestas interesantes para irme a otros canales, pero me quedé en América porque me dejaron hacer de todo un poco, he pasado por casi todas las áreas. Ahora mis dos grandes pasiones se han juntado: la comida y la televisión.

- Te fuiste a estudiar gastronomía a España y al poco tiempo surgió la Feria Fusión. ¿Están relacionados?

Sí. Me fui a España a estudiar un máster en turismo gastronómico. Al regresar, insistí mucho a los gerentes y al directorio de América Televisión para crear una experiencia gastronómica. Tras insistir unos años, nos dieron el visto bueno y abrimos esta nueva línea de negocio de eventos. La primera edición de Fusión fue un éxito y este año regresamos con un espacio más amplio en Magdalena, del 3 al 6 de septiembre, en la Costa Verde. Entradas en Joinnus.

"Choca" Mandros, como Subgerente de Markentig de América Multimedia, tiene a su cargo la organización de la Feria Fusión. Este año presentará un especial sobre el ají. FOTO: GEC

- ¿Qué novedades trae la Feria Fusión este año?

Trae más experiencias inmersivas, espacios para niños y un estelar musical con agrupaciones como Corazón Serrano, Hermanos Yaipén, Marisol, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10, folklore con Amaranta, salsa con la Charanga Habanera, entre otros. Además, contaremos con la presencia del elenco de “Al fondo hay sitio” que irán a grabar.

- ¿En qué consiste la experiencia gastronómica inmersiva?

Es una comida en cinco tiempos diseñada por los chefs Renzo Miñán y Francesco De Sanctis basada en “la ruta del ají”. Los comensales estarán en un espacio con pantallas, efectos de sonido, luces y olores que los transportarán en un viaje sensorial por costa, sierra y selva. Es una propuesta muy innovadora donde van a disfrutar con sus cinco sentidos. Los cupos son limitados y las entradas se venden por Joinnus.

- Has estado a cargo de producciones muy importantes, como el homenaje a “Chespirito”. ¿Te gustan los retos?

Me encantan los retos y soy de los que no sabe decir que no; me lanzo a la piscina sin ver si hay suficiente agua. El homenaje a Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza en el histórico Studio 4 de Barranco fue un trabajo en equipo muy exigente. Curiosamente, al estar a cargo de coordinar todo el show en vivo fui el único que se quedó sin foto con “Chespirito”.

- ¿Cómo fue pasar de estar detrás de cámaras a ser el conductor de “Estás en todas”?

Yo ya era jefe de producción del canal, un trabajo administrativo de oficina que me alejaba de la adrenalina de producir en la cancha. En 2013, el gerente general de ese entonces pidió un proyecto de verano para los domingos a las 7 de la noche. Me propusieron hacer un “detrás de cámaras” de los programas del canal porque todos los artistas me conocían y me dejarían entrar. Hicimos una temporada corta de 10 programas y nos fue súper bien.

Este año la feria Fusión se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en la Costa Verde de Magdalena. FOTO: Archivo / GEC

- ¿Y de ahí cómo escaló tu presencia en las pantallas?

Al terminar esa temporada, Gisela Valcárcel me invitó a bailar a “El Gran Show”. No quería aceptar, pero mi mamá me convenció. Pensé que duraría pocas semanas, pero llegué a 11 fechas y ahí fue donde la fama explotó sin marcha atrás. Para el siguiente enero, regresamos con “Estás en todas” en un formato de dos horas por las mañanas. El programa ha evolucionado mucho a lo largo de 13 años y sigue liderando su horario.

- También has aparecido en “Al fondo hay sitio”

Sí, me han invitado varias veces. Yo no soy actor y respeto mucho esa profesión, por lo que siempre interpreto a “Choca” el periodista o conductor. Siendo fan del programa, participar en él fue un check muy importante de mi lista personal. También logré publicar mi libro “Por amor al chicharrón” el año pasado.

- ¿Qué queda pendiente en tu “checklist” antes de jubilarte?

Producir un reality de cocineros no famosos. Me encantaría buscar y dar pantalla a esos nuevos talentos de la cocina que no son celebridades.

La primera edición de la Feria Fusión fue el año 2025. Foto: Archivo GEC

- Si tuvieras que elegir entre estar delante o detrás de cámaras, ¿con qué te quedas?

Detrás de cámaras, sin dudarlo; la producción es mi verdadera pasión.

- ¿Te ves fuera de la televisión?

Sí, me veo más adelante dedicado a mi propio restaurante. Quiero poner una pollería. Me encanta el pollo a la brasa.