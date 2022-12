Fuertes declaraciones. Luego que la menor de 14 años, candidata al Miss Perú La Pre, apareciera acompañada de un hombre de 29 años y diciendo que se encontraba esperando un hijo suyo; su madre estuvo como invitada en ATV Noticias y fue entrevistada por la abogada Rosario Sasieta, quien reveló que la niña no se encontraría gestando y que todo habría sido una mentira para que su mamá aceptara a su novio.

“Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación”, comenzó diciendo la excongresista.

Asimismo, también se supo que el sujeto, pese a que tiene esposa y dos hijos, busca que se le reconozca como pareja de la menor Valeria Stephanie Jaramillo Blanco.

“ Esta muchacha ha sido víctima de violación sexual mediante engaño, todo un engaño. Tiene una sanción el agresor de 6 a 9 años , la madre debe denunciar penalmente. Pido al Ministerio de la Mujer que ponga mucha atención en esto, hay que evaluar psicológicamente a la menor” , agregó Sasieta.

