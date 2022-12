Valeria Stephanie Jaramillo Blanco, una menor de 14 años y candidata al Miss Perú La Pre de Lima Este, apareció luego de haber sido reportada como desaparecida hace cinco días. Y es que la joven llegó hasta su viviendo en vísperas de Navidad, sin embargo, grande fue la sorpresa cuando apareció junto a un hombre mucho mayor que ella y en estado de gestación.

En ese sentido, la madre de la menor se mostró bastante en shock por ver nuevamente a su hija, y denunció ante las cámaras de Panamericana Televisión, que ella está siendo manipulada por un hombre que tiene 29 años de edad.

Según explicó la madre, Valeria Jaramillo llegó totalmente cambiada y con otra perspectiva. Incluso, hasta la menor se ha negado a denunciar al sujeto, pues jura que ambos “están enamorados”.

“Este hombre tiene 29 años, él lo ha captado a mi hija por internet, la ha seducido, le ha cambiado la mente, le ha seducido prácticamente porque mi hija no es la misma, es otra . Está transformada, totalmente lo defiende a él, no sé qué clase de hombre es. Ese hombre a malogrado a mi hija. Por favor, que la ministra de la Mujer que me ayude” , señaló la madre de Valeria entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR