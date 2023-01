La última edición del ‘Miss Universo’, tuvo con la boca abierta a más de un peruano, debido a la competencia que tenía nuestra representante, Alessia Rovegno, quien no logró quedar en las finalistas, siendo R’bonney Gabriel la miss que levantó la corona.

Según informó el portal de ‘Telemundo’, R’bonney, confesó que evitó bañarse y lavarse el cuello durante mucho tiempo´: “Me sentía muy sucia al llegar a la final, no me he lavado el cabello desde que llegué a Miss Universo, el 1 de enero”, cumpliendo 19 días sin hacerlo el día que la coronaron.

Según comentó la ‘Miss Universo’, sus motivos eran claros, no perder su bronceado ni el peinado que gracias a que no se lavaba el cabello, obtenía mejores ondas mientras su frondosa cabellera estaba suelta, además añadió que no fue nada fácil competir: “La gente cree que es divertido porque subimos al escenario hermosas y frescas”.

