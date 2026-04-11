El cantante y compositor puertorriqueño Moa Rivera, reconocido como “La Voz Sensual de la Salsa”, presenta su nuevo álbum “Mal Necesario”, un proyecto musical que llega con fuerza para marcar un nuevo capítulo en la salsa moderna.

El álbum, compuesto por 8 temas, combina la intensidad emocional del romanticismo salsero con una producción moderna y vibrante, posicionando a Moa Rivera como una de las voces más auténticas y prometedoras del género tropical actual.

Ahora, el álbum llega impulsado por su nuevo sencillo promocional “Cosa Extraña”, un tema que promete convertirse en uno de los favoritos del público salsero. Con un arreglo moderno, una melodía pegajosa y una interpretación cargada de emoción, la canción reafirma el lugar de Moa Rivera dentro de la nueva generación de artistas que están redefiniendo la salsa contemporánea.

Antes de su lanzamiento oficial, el tema “Mal Necesario” ya ha demostrado su impacto al volverse viral en playlists digitales, acumulando millones de reproducciones y una creciente ola de visualizaciones en YouTube, generando una fuerte conexión con fanáticos de la salsa en América Latina, Estados Unidos y Europa. El tema se ha convertido rápidamente en una canción con la que muchos se identifican, gracias a su poderosa narrativa y arreglo musical impactante.

Con “Mal Necesario”, Moa Rivera no solo entrega música, sino una propuesta artística que conecta con la emoción del público y mantiene viva la esencia de la salsa, llevándola hacia una nueva generación de oyentes.

Escucha “Cosa Extraña”, lo nuevo de Moa Rivera