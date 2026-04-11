El reconocido productor y compositor Sergio George vuelve a sorprender a la industria musical con el lanzamiento de su esperado especial televisivo “All Access - Sergio George”, una propuesta que mostrará el detrás de escena y la intensidad de su exitoso tour “Ataca Sergio”, donde comparte escenario con grandes leyendas de la música latina.

Este especial será transmitido hoy sábado 11 de abril a las 7 de la noche a través de ViX y Univisión, ofreciendo un acceso exclusivo a los momentos más íntimos y vibrantes de la gira, revelando no solo el talento y la energía sobre el escenario, sino también el proceso creativo, los ensayos y la conexión entre los artistas que forman parte de este ambicioso proyecto.

CORAZÓN SERRANO PRESENTE

Uno de los momentos más destacados del especial será la participación de la popular agrupación peruana Corazón Serrano, que continúa consolidando su presencia internacional al formar parte de este espectáculo de alto nivel. Su inclusión reafirma el impacto de la cumbia peruana en escenarios globales y su creciente reconocimiento en la industria.

“All Access - Sergio George” no solo celebra la trayectoria de uno de los productores más influyentes de la música latina, sino que también se convierte en una ventana única para los fanáticos que desean vivir de cerca la experiencia de un tour que reúne talento, historia y pasión en cada presentación.

Con este lanzamiento, ViX Música apuesta por contenidos que conectan con el público a través de historias auténticas y figuras icónicas, consolidándose como una plataforma clave para los amantes de la música en español.