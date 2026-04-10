Lleva el ritmo en la sangre. Aunque es de origen japonés, desde niña Nora Suzuki ha tenido una fuerte conexión con la salsa, al punto de afirmar que cuando escucha ese ritmo siente que la sangre le “hierve por todo el cuerpo”. La fundadora de la “Orquesta de la Luz” conversó con OJO de su trayectoria y su próxima visita a nuestro país para el concierto de Tony, Mimy y Kenyi Succar.

- ¿Qué sientes cuando escuchas salsa?

Me dan unas ganas enormes de bailar y cantar; siento que la sangre me hierve por todo el cuerpo. Es como si fuera algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo, algo que siempre ha estado en mí, esperando el momento de salir, y que no puedo contener.

- ¿Quiénes son tus referentes al momento de interpretar?

Mis artistas favoritos son La Sonora Ponceña, Frankie Ruiz y Celia Cruz. Cada uno de ellos ha marcado mi camino de una manera especial, pero sin duda mi gran referente es Celia. Su energía, su fuerza y su manera de transmitir en el escenario siempre me han inspirado profundamente.

"Tony Succar es un músico y productor extraordinario, y lo que lo hace aún más especial es que combina la disciplina y el esfuerzo de un japonés con el corazón ardiente y la pasión de un peruano", dice Nora Suzuki.

- ¿Cómo una japonesa tiene tanto swing y sabor al cantar?

Desde pequeña me gustaba la música con mucho ritmo y siempre estaba bailando. Por eso, cuando escuché salsa por primera vez, mi cuerpo se movió solo. Además, empecé mi carrera como cantante interpretando música “soul”, y desde entonces me gusta cantar con mucho sentimiento y sabor.

- ¿Fue difícil que un ritmo tropical como la salsa conquiste el mercado japonés?

Lo más difícil de difundir la salsa en Japón fue, sin duda, el ritmo. Para nosotros era la primera vez que escuchábamos música con “clave”, y al principio resultaba muy difícil de entender y de sentir. El idioma español también fue una gran barrera; por eso, en cada concierto me esforzaba por explicar el significado de las canciones, para que el público pudiera conectar no solo con la música, sino también con la emoción que había detrás.

Nora Suzuki se mantiene al frente de la Orquesta de la Luz. (Foto cedida por Nora Suzuki)

- ¿Cómo surge la “Orquesta de la Luz”?

En 1984, junto con mis amigos, fundamos la “Orquesta de la Luz”. En aquel entonces, la salsa en Japón era casi desconocida, pero yo tenía un sueño: formar una banda de salsa integrada por jóvenes músicos japoneses y demostrar que este ritmo también podía nacer desde Japón y llegar al mundo.

- ¿Qué opinas del trabajo que viene realizando Mimy Succar, una descendiente japonesa con mucho sabor?

Yo respeto a Mimy de todo corazón. Ha seguido su carrera musical respetando la cultura japonesa y dedicándose a la crianza de sus tres hijos. La admiro mucho como madre por haberlos sacado adelante. Además, tiene una voz increíblemente potente, que impresiona mucho. Y también me encanta como persona: disfruta de la vida y siempre tiene una sonrisa muy bonita.

Nora Suzuki y Mimy Succar en el Flamingo Theater Bar en Miami.

- ¿Fue muy difícil aprender español?

Como nunca he vivido en un país de habla hispana, lo más difícil de aprender español ha sido la conjugación de los verbos y el uso del subjuntivo. Siento que todavía me falta mucho vocabulario y muchas expresiones, así que sigo estudiando todos los días.

- ¿Qué expectativas tienes con tu próxima visita a Perú?

Yo amo Perú. Desde la primera vez sentí una conexión muy especial. Su gente es muy cálida y siempre me recibe con los brazos abiertos. Me hace muy feliz ver cuánto ama la gente la salsa, sentir esa energía tan especial y ese cariño tan sincero en cada encuentro. ¡Y la comida peruana es lo mejor! Me encantan el cebiche y el sancochado; tanto es así que yo misma me puse el apodo de “Sopera” e incluso compuse una canción original titulada “Soy Sopera”.

- ¿Se vienen nuevos trabajos junto a Tony Succar?

Este año celebro mi 30.º aniversario como cantante solista. Cuando Tony vino a Japón la última vez, le hablé de esto y me prometió que haríamos algo increíble juntos. ¡Así que espérenlo con muchísimas ganas!

- ¿Qué significa trabajar con Tony Succar?

Trabajar con Tony es una alegría inmensa para mí. No solo es un músico extraordinario, sino que también tiene una sensibilidad única para comprender el fondo de las cosas. Es una persona íntegra y muy amable, que cuida mucho los detalles. Además, es muy trabajador. Espero seguir compartiendo muchos proyectos con él en el futuro, uno de los grandes referentes de la salsa actual.

ALGO MÁS

Nora Suzuki vuelve a Perú para el concierto “¡A Succar Pa’ Celebrar!” con Tony, Mimy y Kenyi Succar, el sábado 9 de mayo en Costa 21 de San Miguel. Entradas en Teleticket. También participarán Luis Enrique, Isabela Merced, Bartola, Jean Rodríguez y Cali Flow Latino.