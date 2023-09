¡Desatinado ! Millet Figueroa hizo su gran debut en el reality de baile argentino ‘Bailando 2023′ conducido por popular presentador Marcelo Tinelli. Sin embargo, la modelo peruana recibió polémicos comentarios de Moria Casán jurado del programa.

A hacer su gran entrada a la competencia, el presentador argentino no dudo en elogiar la belleza de Millet Figueroa, quien llegó al set del reality acompañada de su madre, a quien Marcelo Tinelli llamó “suegra”. No obstante los miembros del jurado no le dieron la mejor bienvenida a la peruana y todo se convirtió en un incómodo momento.

Moira Casan lanzan duro comentario contra Millet Figueroa

Millet Figueroa entró por todo lo alto al reality ‘Bailando 2023′ acompañada de su pareja en la competencia Martín Salwe. La presencia de la peruana puso nervioso a Marcelo Tinelli quien no dudo en halagar a la joven.

“ Bienvenida a Argentina, Milett. Me late el corazón, te vi entrar y mis pulsaciones deben estar en 150. Te vi en las fotos, eres hermosa. Acá es tu mamá, yo digo que es mi suegra ”, comentó el conductor.

Sin embargo, la popular actriz y ex bailarina Moira Casán lanzó fuerte comentarios en los que sugería que Millet Figueroa había llegado al programa con el objetivo de “seducir” al presentador argentino.

“ Me queda clarísimo que la señora Milett se lo vino a levantar a usted (Marcelo Tinelli). Esto es desde el primer día, con la madre y todo lo quieren embaucar y se lo quieren llevar a Perú ”, comentó la miembro del jurado, quien provocó una reacción de incomodidad en la madre de la peruana.

Moria Casán le puso la cruz a Milett Figueroa: “Me queda clarísimo que vino a levantarse a Tinelli”#Bailando2023 pic.twitter.com/3jf4KhKNdd — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 13, 2023





