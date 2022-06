La cantante Mon Laferte sorprendió al revelar que se enamoró perdidamente de un peruano en en una visita fugaz a Lima en agosto de 2014. La chilena llegó a la capital para brindar un concierto acústico en Barranco junto a Cristina Valentina.

Durante una divertida entrevista con el mexicano Yordi Rosado, la interprete de “Tu falta de querer” y “Amárrame” confesó que su canción “Amor Completo” está inspirada en la breve historia de amor que vivió con nuestro compatriota.

¿Cómo fue que Mon Laferte se enamoró de un peruano?

“Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico, me gustaba mucho. Era un viaje pasajero de tres o cuatro días. Me enamoré y le escribí ‘Amor completo’ y se la mostré, él se derretía de amor”, contó Mon Laferte.

¿Qué pasó con la relación entre Mon Laferte y nuestro compatriota?

Solo fue un snack. Mon Laferte relató que al finalizar sus compromisos en nuestro país, debió volver a México y nuestro compatriota decidió seguirla. “La cosa es que a las dos semanas me dice: ‘No puedo vivir sin ti’ y viene a México a buscarme”.

La llegada del pretendiente tomó de sorpresa a la voz de “Mi buen amor” quien, según dio a entender, tuvo que decirle que esa historia ya había terminado. “Me ha pasado mucho eso, por andar escribiendo canciones no sé qué hacer con los chavos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR