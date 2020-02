Luego que Mónica Cabrejos llamara “simple ama de casa” y “mantenida” a Melissa Klug, Mariella Zanetti salió en su defensa y aseguró que la periodista era una mujer amargada, venenosa y envidiosa.

“Mónica siempre fue así, envidiosa y perturbada. Con mucho odio, siempre destila veneno y es desleal. Está muy equivocada y lo digo por su comentario hacia las mujeres amas de casa. No sabe lo que es ser ama de casa, lo sacrificado y la gran responsabilidad que se tiene. Al decir: ‘Era una simple ama de casa (por Melissa Klug)’, la hace una mujer que lee mucho, pero ignorante", señaló la actriz de la serie de “Los Vílchez”.

Sin embargo, Mónica Cabrejos decidió restar importancia a los duros calificativos de Mariella Zanetti y enfatizó que no son amigas. “Es Mariella... las personas cuando hablan de otros, en realidad hablan de sí mismos. Mariella no es mi amiga, no conoce mi círculo (social), no sabe nada de mi vida”, señaló a Trome.

Cabrejos agregó que Mariella solo fue su compañera de trabajo y que entiende que comente sobre ella. “Mariella fue una compañera de trabajo hace muchos años. Mis amigos no tienen nada que ver con la farándula, ni con política, pero como mi trabajo está expuesto, entiendo que las que no me conocen quieran comentar”, añadió.