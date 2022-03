La conductora de televisión Mónica Cabrejos, reveló este viernes 25 de marzo que fue víctima de violación en una casa del distrito de Asia, el día en que cumplía 45 años, por un conocido periodista deportivo. El terrible momento de su vida lo cuenta en su nuevo libro ‘Mujer pública’, donde evoca la tormentosa escena con el comunicador.

La escritora narró que esto sucedió en pleno estado de emergencia por la pandemia, cuando ella se encontraba desorientada debido a una droga que le dio el comentarista.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama. En ese momento supe que él me había drogado (...) Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”, narró.

Mónica Cabrejos es criticada en redes sociales

Lejos de solidarizarse con el drama que vive la conductora Mónica Cabrejos, muchos usuarios han expresado sus dudas y cuestionamientos sobre la grave denuncia de la exvedette. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron en una publicación de OJO sobre el tema.

“Soy mujer y me solidarizo, pero lo que debiste hacer en su momento es denunciar y no publicar en tu libro, pierdes credibilidad”, “Lo peor para está mujer es que no debió hablar a estás alturas es reprochable que, para hacer propaganda a su dice que su libro, lo primero que hubiera hecho es denunciar al tipo”.

“Era para vender su libro pues”, “Tu confesión carece de veracidad si lo haces a pocos días de lanzar tu libro, tuviste mucho tiempo para hablar, una violación no se calla”, “Compren su libro si quieren saber más detalles del hecho el morbo vende y ella lo sabe”, “Todo es por la venta de su libro, que vergüenza hacer negocio con mi vida y todavía según ella una violación”.

