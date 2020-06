Totalmente indginante. La exconductora de “Válgame”, Mónica Cabrejos, quien hace algunos días fue víctima de un asalto a mano armada y denunció el hecho en su programa radial, hoy revela que los delincuentes han sido puestos en libertad.

Y es que recordemos que hace unos días la periodista agradeció a las autoridades por haber identificado y capturado a los sujetos que la encañonaron cuando se encontraba grabando un reportaje en Chorrillos junto a su equipo de trabajo.

Sin embargo, lo terrible del caso sería que los culpables habrían sido dados en libertad, como ella misma expresó en su programa por Radio Capital.

Mónica Cabrejos se quebró al recordar el asalto que sufrió

Debido a ello, la locutora se quebró al reflexionar y recomendó no resistirse a este tipo de crímenes.”Lo único que les puedo decir que la vida no tiene precio, no vale la pena resistirse por nada. Resistirse a mano armada es exponerte innecesariamente”, precisó.

