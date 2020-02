Mónica Cabrejos fue bailarina de “Risas y Salsa” y de otros programas cómicos, pero antes vendió de todo para sobrevivir desde los 9 años. Supo que era ganarse el sol con el sudor de su frente y no gracias a un hombre que la mantenga. “Me aplaudirían si yo fuera una mujer millonaria, echada en mi cama rascándome la panza. Ven al millonario como un negocio y el estudio no te lo van a aplaudir nunca”, dijo.

“La gente me vería bien si tuviera 10 hijos de un millonario y me paseara con carteras de Louis Vuitton y joyas. Pero no, yo sobresalgo por mis propios méritos y eso a mucha gente no le gusta. Me quieren quitar lo que tengo, bien podría yo dedicarme a otras cosas, pero esa es la mezquindad de ciertas personas que no te permiten ver realizada”, revela la conductora de TV, una mujer de armas tomar, y que concedió una entrevista al diario Ojo.

- Muchos podrían decir que estás hablando de Melissa Klug...

No me refiero a ella, hablo en general. Hay muchos casos de gente que tiene una vida linda, y todos desean tener a su lado a un congresista. La aplauden, y se convierte en una chica maravillosa y exitosa.

- Has recibido muchas críticas por este tema...

Yo no estoy opinando como Mónica. Sino como profesional, es mi opinión y es tan válida como aquellos que piensan que está bien que reclame una indemnización.

- Melissa ha dicho que no quiere darte luz y que tú estás llena de rabia...

Una vez la entrevisté y sí siento - de manera personal- que aquellas mujeres utilizan (a los hombres). Y no estoy hablando de ella, usan a los hijos como instrumento para dañar al otro progenitor, no hacen lo correcto. No lo haría yo, siempre me ha dado miedo convertirme en una mujer así. Esa en mi opinión. Yo lamento que piense eso porque no es verdad. Hay que dejar un momento el ego. Yo entiendo que Melissa tiene amigas que hacen el mismo trabajo que yo, pero son sus amigas y no son periodistas profesionales. Si Melissa lo entiende, bien, y sino qué pena.

- A raíz de esos comentarios sobre Melissa Klug, has sido vapuleada por Magaly Medina...

Yo creo que Magaly es una mujer empoderada cuando le conviene. Defiende a las mujeres de violencia; sin embargo, apoya el concepto de una indemnización por el tiempo que estuvo de pareja. Yo creo que hay un nivel de incongruencia, es mi opinión. A qué me refiero con esto, que cuando un hombre te dice: ‘No trabajes’, y tú lo aceptas, estás consintiendo que te violenten. Ella puede pensar diferente a mí, me puede insultar. Pero cuando Magaly me insulta no está hablando de mí, está hablando de ella, porque todo lo que sale de tu boca es lo que realmente tienes dentro. Esa es la calidad de persona que es y de la escasez de argumentos que tiene para decir que no le gusto y tampoco mis opiniones.

