​Mónica Cabrejos sobre #NiUnaMenos: Hubo oportunismo de politicos y faranduleros

Mónica Cabrejos fue una de las figuras de la farándula que se sumó y fue a la multitudinaria marcha #Ni Una Menos que buscaba crear conciencia sobre la violencia contra la mujer en el Perú. Para ella fue positiva la marcha sin embargo no se calló al señalar que hubo "personajes" que aprovecharon la manifestación para 'subirse al coche' de una causa digna.

"Hubo un montón de gente, fue impresionante. Pero siento también que hubo bastante oportunismo de algunas personalidades. Politicos y faranduleros. Vi a muchos actores que nunca habían aparecido. Varios canales también se han subido al coche por la sintonía pero lo importante es que el mensaje ha llegado y que la ciudadanía se ha puesto de pie", dijo Mónica Cabrejos evitando decir algún nombre.

Sobre marcha de hombres Ni Uno Menos "No sé si sea una marcha sarcástica, siento que en este momento los hombres no saben a dónde recurrir. Los hombres también tiene derecho a marchar. Toda la vida han tenido privilegios, ellos han sido los reyes de esta sociedad y ahora que descubren que no es así que han cambiado, se ponen de esa manera. Es un poco de los cambios que se dan, lamentablemente los cambios se dan con violencia. Estamos trabajando con las mujeres y hay que hacerlo también con los hombres para reubicar su papel en la sociedad", aseguró Mónica Cabrejos.

¿Hoy, Jenny Kume se lució con su pareja a quien acusó de estar a punto de acuchillarla? "Ya todo el Perú la conoce. Es juguetona con sus versiones. Tiene versiones muy flexibles. Ella es adulta, debe saber lo que hace. Ojalá que Jenny Kume reciba ayuda profesional para que si de verdad fue agredida se pueda desligar de su agresor", señaló la también escritora.

¿Quienes fueron las figuras que se aprovecharon de la marcha? "No me refiero a Millet (Figueroa) y Tilsa (Lozano) sino a otros personajes que se han puesto en el bloque uno como abanderadas del maltrato", finalizó.

Mónica Cabrejos anunció Juntos en concierto este 27 de agosto donde cantarán Nicky Jam, Maluma, Wisin y Gente de Zona. Las entradas están a la venta en Teleticket.

