Mónica Cabrejos regresa hoy a la televisión con una nueva temporada de “Al Sexto Día” luego de unas cortas vacaciones. La conductora habló en exclusiva para varios diarios locales, en donde mostró su preocupación por la segunda ola del coronavirus.

“Gracias a Dios estamos de vuelta con el programa y con todos los cuidados necesarios por el difícil momento que vivimos en el país”, sostuvo.

La también actriz se refirió a la crisis sanitaria que vive nuestro país debido a la pandemia del Coronavirus y aseguro que no tendría problemas en ponerse la vacuna Sinopharm.

“Era inevitable la llegada de la segunda ola, solo nos queda cuidarnos mucho y tratar de sobrevivir ante esta terrible pandemia”, afirmo la exvedette para el diario El Popular.

“Siempre estaré a favor de la ciencia, en el caso tenga la oportunidad de ponérmela no tengo problemas. En este momento la prioridad la tienen las personas vulnerables”, agregó.

SIN PROBLEMAS CON NADIE

La conductora de “Al Sexto Día” señalo que ya no tiene problemas con nadie y que este año no piensa pelearse con sus detractores pues lo único que hay que combatir es el coronavirus.

“La pandemia en todo sentido no voy a decir que me reseteó, pero sí me hizo entender que hay cosas que realmente no merecen que les dedique energía. Me refiero a los rencores, si fulano dijo, si me miró mal. Vamos a vivir felices, que ya nos han demostrado que la vida es corta. Este 2021 con lo único que tenemos que pelear es con el coronavirus”, indicó para el diario Trome.

“En este momento no quiero responder a nadie (Magaly, Peluchín, Olenka). Todo bien con todos. Yo no tengo problemas con nadie, este 2021 he decidido empezar con buen pie , concluyó.

