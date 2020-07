Casi de manera sorpresiva se conoció la noticia de que Radio Capital apagaba su señal luego de casi 12 años en el mercado. El Grupo RPP anunció su cierre el pasado 27 de julio.

Una de las conductoras más conocidas de la radio era Mónica Cabrejos, quien también se mostró sorprendida por esta decisión. En su último programa radial, comentó que no se va ni resentida ni molesta.

“No íbamos a pasar este programa como si fuera uno más. Todos sabían que a la medianoche se apagaba la señal de Radio Capital. Eso no significa, y lo digo de manera personal, que definitivamente yo me vaya molesta o resentida”.

Luego agradeció a sus oyentes y compañeros de trabajo: “ Yo triste, triste, no estoy, me apenan los compañeros, me apenas otras cosas y esta ha sido una oportunidad magnifica”

“Me voy eternamente agradecida a quienes me dieron la oportunidad de estar con ustedes y acompañarlos cuatro años. Agradecer eternamente a los oyentes, estoy segura que esto es un simple hasta luego”, expresó Mónica Cabrejos.

Monica Cabrejos se despide - OJO

