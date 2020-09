La periodista Mónica Delta se animó a opinar sobre la crisis política nacional provocada por la difusión de tres audios donde se escucha al Presidente Martin Vizcarra hablar con funcionarios respecto a la estrategia de defensa sobre las visitas de Richard Cisneros en Palacio de Gobierno.

Como se sabe, el pleno del Congreso de la República admitió a trámite la moción de vacancia presentada contra Vizcarra con 65 votos a favor que, de ratificarse la próxima semana, no alcanzarían para la destitución del jefe de Estado.

“Espero que no (sea vacado) y no porque no tenga responsabilidades ni cosas que responder al país... Tiene mucho que responder, pero creo que por la salud del país no debería ser vacado (...) a siete meses de un proceso electoral en medio de una pandemia, Vizcarra no debería ser vacado", comentó Mónica Delta en entrevista con Trome.

Para la periodista, uno de los principales errores de Vizcarra fue ‘no decir la verdad’: “no ha sido transparente, y tener un entorno de donde ha salido la propia traición, en una situación, la verdad, preocupante. Yo diría hasta vergonzosa”.

Además consideró que lo mejor para el país es que el Presidente termine su mandato y que, definitivamente, el 11 de abril “tiene que haber elecciones”.

“Al leer sobre el tema de traiciones, Vizcarra parece que en algún momento pensó en el fin justifica los medios. Hoy él está recibiendo de su propia medicina en ese sentido y lo está viviendo y padeciendo. Es una circunstancia difícil porque además la traición viene de su entorno más cercano”.