Mónica Sánchez sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para mostrar una nueva faceta suya, alejado de lo que sería la actuación. Y es que la recordada actriz se dispuso a bailar una nueva versión del conocido tema “Bombón asesino”.

En ese sentido, la artista peruana aprovechó la oportunidad para contarle a sus seguidores aquellas cosas que ellos desconocen, pero que a ella le gusta hacer en su vida cotidiana.

“Me encanta bailar, río todo el tiempo de las cosas más tontas, me divierte mucho la travesura y el doble sentido, me gusta la gente políticamente incorrecta, me seducen la inteligencia y el humor, me doblega la ternura, me convoca la sensibilidad, amo remolonear y disfrutar sin hacer nada, sobre todo si estoy rodeada de naturaleza en un hermoso paisaje de los nuestros, tengo muy mala memoria, soy bastante torpe…”, escribió Mónica Sánchez en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la actriz de ‘Al Fondo hay Sitio’ se lució al terminar su publicación con la siguiente frase: " La vida me da y me quita, me quita y me da, pero yo sigo creyendo, apostando y danzando”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR