¡Insólito! Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al lanzar un tema musical dedicado al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, a puertas de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021.

Y es que la canción “No te corras Pedro” envía un fuerte mensaje al candidato postulante a la presidencia del Perú, quien se enfrentará a Keiko Fujimori este 6 de junio.

“No te corras Pedro, no arrugues así, no te corras de mi, no te corras de Keiko. No te chupes así, al debate dile sí”, comienza diciendo la intérprete de ‘Caramelo’ en el primer estribillo de su videoclip.

“Anda a debatir de nuevo, no te corras de Keiko... Pedro, Pedro, Pedro, no le arrugues a Keiko, Pedro, ¿por qué te se te hace así? No te sigas corriendo Pedro”, agregó.

Sin embargo, los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, y miles de usuarios respaldaron a Monique Pardo con este nuevo hit.

“La canción del año político”, “Grande Monique, ídola”, “Lo máximo, eres única”, “Capaza, muchos éxitos con este hit”, fueron algunas de las reacciones.