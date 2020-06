Monique Pardo sueña con que su voz sea escuchada fuera del Perú, por eso espera que el productor musical Sergio George la escuche y pueda internacionalizarla como ya lo ha hecho con Yahaira Plasencia y lo hará con Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt

Según declaró para Radio Exitosa, Monique Pardo confía en que Sergio George le de una oportunidad. “Yo tengo un estilo de canto que no se parece al de nadie, mi voz es bien peculiar y llega al corazón, llega hasta los más íntimo”, dijo.

Sobre Sergio George, Monique Pardo solo tuvo palabras de admiración.

“Sergio George es un hombre muy talentoso que le ha dado la oportunidad a chiquillas preciosas, pero por qué no a una señora como yo que tiene llegada a la gente”, añadió.

Además, se mostró segura en que le gustaría a Sergio George. “El negro encima me queda muy bien, es más, quiero que me vea con mi vestido negro que me queda espectacular”.

