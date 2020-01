La polémica Monique Pardo no tuvo reparos en responder las declaraciones hechas por Susy Díaz, quien aseguró que destruyó la familia que había construido con Augusto Polo Campos.

“Yo soy una mujer intachable, nunca le quité el marido a nadie, menos a la señora, tampoco estuve en mi vida con un hombre casado”, expresó la intérprete de ‘Caramelo'.

Recordemos que Monique declaró el sábado pasado en “El Valor de la Verdad” que tuvo un ‘affaire’ con Augusto Polo Campos cuando era pareja de la popular Susy Díaz.

“Debido a estos inconvenientes decido separarme del papá de Flor. Monique llamaba a cada rato, no respetaba, tenía mi familia. Pero no solo ha pasado con ella, sino con otras artistas que destruyeron mi matrimonio. Pero les agradezco porque no me hicieron daño, sino un favor”, expresó Susy a Trome.