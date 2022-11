Los amigos de tu enemigo son tus amigos y Monique Pardo lo sabe. Luego de la caída de la pelirroja en el concurso de baile de Gisela Valcárcel, la amistad entre ambas se rompió y ahora la favorita sería Magaly Medina.

Durante el programa ‘Hablemos de Belleza’, Monique Pardo decidió revelar que considera una persona sincera a Magaly, luego de llamar ‘Farisela’ a Gisela Valcárcel a quien amenazó con volver a demandarla por no hacerse cargo de las secuelas que le quedaron al caer en ‘El gran show’.

“Mi cucaracha te quiero, además yo soy parte de la creación de tu programa, poco a poco yo me volví parte del programa, pero igual me caía, ella me daba de alma”, de esta forma tan peculiar y con un apodo un tanto polémico, Monique Pardo mostró sus respetos para la ‘urraca’.

