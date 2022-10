Sin miedo a nada. Monique Pardo no se quedó callada y reafirmó que ya tomó la decisión de demandar a Gisela Valcárcel por haber sufrido abandono de su parte, a raíz de una fuerte caída que tuvo en “El Gran Show” hace más de un año cuando fue a reforzar al cantante Diego Val.

Y es que la exvedette utilizó nuevamente sus redes sociales para difundir las imágenes del preciso momento en que se estrella contra el piso del escenario. Desde ese momento, Monique advierte que clamó por ayuda a la producción de Gisela y que nunca obtuvo respuesta.

“Yo no he querido hasta el día de hoy (demandarla) porque mi corazón estaba muy débil. Estoy por tomar la decisión, porque todo el mundo lo ha visto, me caí de pecho y en esa parte se encuentra la vena aorta más importante del corazón. Yo tengo la suerte de estar viva, siempre que me preguntan: ‘¿Cómo estás Monique’? Yo respondo: ‘viva’”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular Monique lamentó enormemente que la ‘Señito’ no la haya buscado para hacerse cargo de su salud y eso es lo que no perdona, más allá del daño económico.

“No he hecho ningún juicio porque he estado débil y muy sensible y me hace daño. Me va a dar mucha pena porque yo quería mucho a Gisela. Le he dado todas las oportunidades para que se acerque. Hasta a un perrito lo ayudas y ¿por qué ha sido así conmigo? Si has lucrado con mi imagen, fue el rating más grande que tuvo y quizás el último que haya tenido”, agregó a El Popular.

