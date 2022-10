Fuertes declaraciones. Gisela Valcárcel sorprendió a todo el público al presentar a Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, como el reemplazo de Samahara Lobatón en la última gala de “El Gran Show”. Sin embargo, la conductora aprovechó la oportunidad para mencionar que la cómica estaría en esa pista “gracias a Robotín”.

“Solo debo agregar algo, a Robotina que lo ha hecho bien y es un hit, el ser agradecido (...) A esta pista llegaste porque Robotín estaba y yo agradezco a Robotín porque fue él quien dio pie”, comenzó diciendo la popular ‘Señito’.

“Y siempre hay que agradecer, el que no agradece, aún no sabe nada y no sabe dónde empezó... Y el que no sabe dónde empezó, no tendrá un buen puerto a donde llegar”, agregó.

Recordemos que hace algunas semanas, Robotín ha estado en el ojo de la tormenta pública tras difundirse un ampay suyo, donde aparentemente le habría sido infiel a la joven venezolana, motivo por el que decidieron dar por finalizada su relación sentimental, pero aún se han seguido manteniendo juntos “por temas de trabajo”.

