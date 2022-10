Fuerte y claro. Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al utilizar unos minutos de su programa “El Gran Show” para aclarar que nunca ha defendido a Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, ni mucho menos avalado el hecho que le haya sido infiel a ‘Robotina’.

Y es que recordemos que la popular ‘Señito’ fue criticada principalmente por Magaly Medina por haber contratado al cómico peruano, luego que se difundiera su ampay junto a jovencita que no era su pareja, en un cuarto de un hotel.

Frente a ello, la figura de América TV aseguró que ella no respalda la infidelidad, pero dejó entrever que no creía del todo el ampay que había mostrado Medina en su programa.

“Yo no estoy diciendo que lo perdonen, porque yo no sé si el señor Robotín ha cometido un error que se le deba perdonar. Yo no soy su cabeza, ni su cuerpo y yo no sé, sabrá Rootina y él.. Porque finalmente en este mundo se ven tantas cosas, que yo ya no creo casi nada”, expresó.

Asimismo, Gisela señaló que si Robotín y Robotina retomaban su relación sentimental, ella lo festejaría. “Si ellos deciden perdonarse, seguir juntos, aceptarse... Yo feliz de la vida, porque para mi, con el amor basta y sobra”, agregó.

