No se quedó callada. Magaly Medina causó bastante polémica hace algunos días por referirse al peso de Gisela Valcárcel, a quien le recomendó mejorar su alimentación y hacer más ejercicios. Ahora, la conductora de “El Gran Show” no tuvo reparo en responder dichas críticas sobre su actual estado físico.

En ese sentido, la popular ‘Señito’ señaló que se siente muy contenta y cómoda con su peso, pero también señaló que no permitirá que ningún personaje del medio la tilde de ‘gorda’.

“Yo le digo una cosa, yo puedo hablar de peso, de mi rollo y de mi celulitis cuando yo quiera. Eso sí, a mí no me van a decir si estoy gorda, estoy flaca. Yo estoy como quiero, rica. Porque si uno no se lo dice, ¿entonces quien? Que empiece el show, las cosas claritas”, fue el radical mensaje de la presentadora.

Recordemos que fue la misma Gisela Valcárcel la que reveló mediante sus redes sociales que no había podido bajar de peso por “culpa de tres caramelitos que había comido”. Sin embargo, no se amilanó y dejó en claro que seguirá con su dieta para poder bajar los kilitos que tiene de más.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO