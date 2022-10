Un tenso momento se vivió en la última gala de “El Gran Show”, cuando Gabriela Herrera encaró EN VIVO a Santiago Suárez por un versus que les habría puesto la producción del programa para el siguiente sábado.

Y es que todo se dio cuando la joven bailarina fue presentada para brindar su número de baile y apareció evidentemente molesta. Acto seguido, pidió a la producción que evaluaran nuevamente el versus de TAP que le habían puesto con el actor, pues “no le parecía justo”.

“Me ha tomado todo por sorpresa (...) Yo solo pido justicia, no me parece justo porque la bailarina de Santiago es profesora de tap. No estoy arrugándole, solo pido que el versus sea justo. Yo nunca voy a aprender en una semana, lo que ella lleva haciendo toda su vida”, comenzó diciendo la modelo.

Al ver la actitud de Gabriela, la conductora Gisela Valcárcel no dudó en intervenir y ‘cuadrarla’ EN VIVO por su actitud desafiante. “Perdón Gabriela, pero los retos no los eligen los competidores, y si nos parece importante lo que dices, seguramente la producción lo va a evaluar. Pero si nos ponemos a pensar lo que tú dices, entonces una bailarina como tú no debe competir con alguien que no baila”, expresó.

Gabriela Herrera arremete contra bailarín

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO