Shakira, de 45 y Gerard Piqué de 35, daban por terminada su relación el pasado mes de junio después de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha. Cinco meses después, la cantante estrenó su primera canción tras su ruptura con el futbolista: ‘Monotonía’ junto a Ozuna. El tema ya se ha convertido en todo un boom en YouTube en solo unas horas.

Con lágrimas en los ojos y con el corazón destrozado, la interprete de ‘Te Felicito’ aparece en su nuevo videoclip. En el, la colombiana le deja varias indirectas para el jugador del Barcelona, quien se encuentra en nueva relación con la joven catalana Clara Chía.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo (…). Te quiero, pero me quiero más a mí”, lamenta Shakira donde se le ve derramando unas lágrimas luego de tener al frente la figura de un hombre alto, supuestamente Piqué.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría (…). Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, profundiza la barranquillera.

Las canciones que le dedicó Shakira a Piqué

Pero antes de que todo sucediera, hace 12 años, una canción marcó el inicio no solo de la fiesta más esperada del mundo del deporte, el mundial de futbol, también del romance de ambas estrellas. A continuación te damos un repaso de las canciones que le dedicó Shakira a su expareja Gerard Piqué.

“Waka Waka”

El flechazo entre Shakira y Gerard, ocurrió mientras ambos convivieron en la realización del video de “Waka Waka”.

“Dare La La La”

El tema fue compuesta por ella misma e interpretada en la clausura del mundial de Brasil 2014. La letra del tema cuenta con una estrofa inspirada en la mirada de su entonces pareja, en la que habla de sus ojos azules.

“Toneladas”

Con el título dejó claro cuánto quiere al futbolista. Estaba enamorada hasta las huesos y quería hacérselo saber a todo el mundo. “ Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”.

“Me Enamoré”

¿Se enamoró? Efectivamente. Así fue. Y lo cantó a los cuatro vientos: “Me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Nos enamoramos”, asegura la cantante. Ella quería formar una enorme familia junto a Piqué, aunque finalmente solo han tenido dos hijos: “Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par” , canta Shakira.

“Te Felicito”

No es una canción de amor, sino de despedida: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes” , recita la cantante colombiana. Asimismo, deja entrever que la ruptura entre ellos se debió a una presunta infidelidad.

