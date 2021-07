De manera oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha proclamado a Pedro Castillo como el nuevo presidente de la República. Un par de meses atrás, el vidente Mossul había asegurado que Keiko Fujimori sería la ganadora de las Elecciones Presidenciales 2021 . ¿Qué pasó?

Tras equivocarse en esta predicción y recibir miles de críticas, el joven vidente utilizó su cuenta de Instagram para expresar lo siguiente: “Profeta no soy, no estoy en la Biblia, no soy perfecto, tengo errores, todos cometemos errores en esta vida”.

Sin embargo, parece ser que el joven profeta aún mantiene las esperanzas de que su vaticinio se cumpla tal y como lo predijo en su momento, a pocos días de que el profesor chotano asuma su cargo como presidente este 28 de julio.

“Algunos me han tildado de mentiroso o charlatán, trato de no darle importancia porque es poco irrelevante ese tipo de comentarios”, empezó escribiendo Mossul.

“El don que tengo ha sido para hacer el bien, tengo fe en mis predicciones porque sé que va a llegar el momento donde todo saldrá a la luz”, añadió el profeta para el asombro de todos sus seguidores.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasó en Luz de Luna?

Deus intentó besar a Luna.