El vidente Mossul decidió pronosticar lo que podría pasar con el cantante de cumbia, John Kelvin, luego de que quedara detenido por presunta agresión física a su esposa Dalia Durán.

“Él está completamente triste por la situación que le está pasando porque es tormentosa, preocupante y alarmante (...) Le sale la carta del colgante, es una persona tormentosa y tiene obsesiones con otro tipo de cosas”, dijo el vidente Mossul para “Amor y Fuego”.

Según Mossul, John Kelvin se iría a la cárcel y se hablaría de él en los próximos meses. “Yo lo veo preso, no veo que salga de prisión. Yo creo que esta noticia va continuar por unos tres meses y su nombre lo vamos a ver en los periódicos. Van a salir a la luz muchas más personas a hablar porque no solo es ella. Este tipo de agresiones no es de ahora”.

Sobre el futuro de Dalia Durán el vidente Mossul dijo no verla en Perú. “Yo la veo a ella viajando al extranjero, no lo veo con él. Esto ha sido definitivo para ella. Ella ya tomó una decisión. Parece que ella está abandonada, como que John Kelvin la recogió”.

“Él tiene una energía muy fuerte, hasta poseído, porque anda con problemas, desordenado, lleva una vida inadecuado”, finalizó.

