Dalia Durán intentó llegar a una conciliación con la propietaria del departamento Haydeé Romero, a quien le debe cerca de 50 mil soles por el alquiler del inmueble. El programa ‘Amor y Fuego’ grabó la conversación que sostuvo la esposa de John Kelvin con la arrendataria.

La dueña del inmueble no está dispuesta a dar su brazo a torcer, exige el pago de la deuda de 47 mil 970 soles y que, además, Dalia Durán y sus hijos abandonen su propiedad.

“Yo no tengo nada que tratar (...) Yo no estuve de acuerdo con que mi hijo te alquilara, mi hijo creyó en ustedes, lastimosamente, creyó en ustedes (...) he tenido consideración contigo, entiendo el problema y lo que estás pasando como mujer, pero estoy en el derecho de reclamar como corresponde. Nos has perjudicado porque nosotros tenemos que seguir pagando al banco (...) ella se tiene que ir”, comentó furiosa la dueña del departamento.

“Yo la entiendo perfectamente y está en todo su derecho, como en algún momento le dije que no era mi intención pasarme de sinvergüenza”, respondió Dalia.

Sin embargo, cuando Dalia creyó que no la estaban grabando, sostuvo: “Mi intención no es seguir perjudicando a la señora, pero la tía no se está solidarizando, como que, o sea, no es... mira como habla”. Además, Dalia se defendió diciendo que su nombre no figura en el contrato.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia llora al recordar a sus hijos

"Sé que no la voy a tener fácil. Esto tiene para rato. Yo no me voy a quedar. La voy a luchar. Voy a hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Que jamás en su vida hagan esto a nadie. Nadie merece pasar por lo que yo he pasado", dijo.

TE PUEDE INTERESAR