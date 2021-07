La dueña del departamento donde vive Dalia Durán y sus cuatro hijos volvió a conectar los servicios de luz eléctrica y agua tras el escándalo de violencia que protagonizaron John Kelvin y su esposa.

“Hasta el día de ayer yo he estado rogando e implorando hasta anoche que me conecten al menos la luz un ratito porque la luz la pago yo (...) No se le ha podido servir su leche a los bebés porque la cocina es eléctrica”, había comentado Dalia Durán horas antes de que le conecten los servicios básicos.

El programa “Magaly TV La Firme” se comunicó nuevamente con Haydée Romero, propietaria del inmueble, quien exige a la pareja que le pague la deuda por el alquiler, el cual asciende a S/. 50 mil.

“Le hemos devuelto porque yo he pedido que eso se haga, pero eso no implica que yo le esté diciendo que se tenga que quedar, simplemente por el tema que somos humanos (...) John Kelvin, no seas sinvergüenza paga lo que debes”, comentó.

Dalia Durán agradeció que le hayan reconectado los servicios de luz y agua, y aclaró que John Kelvin nunca le transfirió dinero para pagar el alquiler del departamento.

“En ningún momento mi intención ha sido querer ser una sinvergüenza ni sobrepasarme con ella, yo entiendo que la señora esté fastidiada con la situación pero yo no soy culpable. A mi John no me ha dado ni un bendito sol para yo pagar el alquiler como el dice”, sostuvo.

John Kelvin jura que siempre le dio dinero a Dalia para el alquiler

el abogado de John Kelvin dice que su patrocinado le ha comentado que tiene en su poder los voucher de las transferencias bancarias que hizo a su esposa.

“Mi patrocinado me ha dicho que siempre ha cumplido con abonar a su cónyuge lo que corresponde para que ella a su vez pague el alquiler del departamento. Me dijo que tiene los medios probatorios, los vouchers, de sus movimientos, de los depósitos que ha realizado (...) él lo que me ha manifestado que él como padre, porque él se autodenomina buen padre, siempre ha cubierto las necesidades de sus menores hijos”, comentó.

"Sé que no la voy a tener fácil. Esto tiene para rato. Yo no me voy a quedar. La voy a luchar. Voy a hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Que jamás en su vida hagan esto a nadie. Nadie merece pasar por lo que yo he pasado", dijo.