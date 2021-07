Luego que el Poder Judicial ordenó 7 meses de prisión preventiva contra John Kelvin, Dalia Durán dio sus primeras palabras en el programa de “Magaly TV La firme”. La cubana dijo tener muchos “sentimientos” por la difícil situación.

“Desde el domingo que empezó esta pesadilla para mí, para mi hogar completo en general porque no solo yo estoy afectada sino mis hijos también, yo también no he tenido, a pesar de tener la comida ahí, no he tenido ganas de comer hasta el día de hoy, no he tenido ganas de nada”.

“Ni siquiera he podido pegar un ojo a pesar de que hoy me medicaron y tenía que haber dormido, ni con eso siquiera he podido conciliar el sueño. Mi corazón de verdad que está muy comprimido, tengo muchos sentimientos, muchas cosas que pasan por mi cabeza porque no debió suceder esto, esto no debió llegar a los extremos que ha llegado”, añadió.

Por su parte, Magaly Medina le dio ánimos: “Tú tampoco te merecías que un hombre cada vez que llegue ebrio o que no le guste lo que haces, te agreda de esta manera”.

La ‘urraca’ recordó a Dalia Durán que merece ser feliz y no ser maltratada. “Eres una mujer valiosa, eres una madre entregada, eres una mujer que vale por lo que eres, que tienes derecho a la vida y a la felicidad, tenemos derecho al amor y a la felicidad todos, a que nos traten bien, a tener -como yo siempre digo, que soy una romántica incurable- a tener un amor bonito, a que nos quieran bonito y a ti te han estado queriendo mal”, indicó.

Asimismo, Magaly Medina le pidió que no se arrepienta de haber denunciado a John Kelvin y la animó a salir adelante por sus 4 hijos.

“Lo que creo que debes que hacer es no arrepentirte de la decisión que tomaste, no lo puedes hacer porque tienes que sacar adelante a tus hijos, y los vas a hacer, yo estoy segura que lo vas a hacer porque no hay mal que por bien no venga”.

Dalia Durán llora al recordar a sus hijos

"Sé que no la voy a tener fácil. Esto tiene para rato. Yo no me voy a quedar. La voy a luchar. Voy a hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Que jamás en su vida hagan esto a nadie. Nadie merece pasar por lo que yo he pasado", dijo.

