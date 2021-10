Este viernes 30 de septiembre, en el programa “Amor y fuego”, el vidente Mossul afirmó que el esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra, no será alcalde de Lima.

En medio de los rumores de que el alcalde de La Molina será candidato en las elecciones municipales del 2022, Mossul aseguró que no ganará.

“Definitivamente no (será alcalde), él trabaja muchas cosas espirituales, parece”, anunció Mossul.

“Lo que me dicen mis cartas que van a salir a la luz que van a manchar toda su imagen y hasta visualizo que él va a participar en la contienda electoral, pero va a pasar algo en plena elección que lo va a hacer retirarse por vergüenza”, manifestó el popular vidente.

Por su parte, la vidente Lucrecia Black también dijo que Paz de la Barra no llegaría a ser burgomaestre de Lima.

“Acá sale perfectamente que él alcalde no va a ser, pero sí le sale una oportunidad para avanzar. Si él se retracta y él hace cosas a favor de la mujer, a favor de un arrepentimiento, puede ser que mejore la imagen que ha dejado por los suelos. Si no hace eso, no lo veo como alcalde”, manifestó.

Willax - videntes sobre candidatura de Paz de la Barra - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

