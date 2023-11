Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se disculpó su programa ‘A Presión’, por los repudiables comentarios que tuvo contra las mujeres venezolanas.

“ Se tiene que dar una disculpa. Asumo, como la cara del programa, que una broma que salió del público se salió de control y fue una broma mal hecha, de pésimo gusto. Doy la cara como responsable y como conductor. Fue una broma mal hecha, pésimo gusto y tengo que asumir que hemos caído en el exceso ”, manifestó.

Asimismo, el comentarista deportivo indicó que no puede ofender a las mujeres, pues viene de una a quien respeta profundamente.

“Desde aquí, personalmente y a modo corporativo, le ofrezco mil disculpas infinitas a toda la gente que se ha sentido ofendida. Si hay algo que yo tengo es el respeto hacia la mujer, porque vengo de una mujer. Esto no ha sido con alguna mala intención, se sacó de contexto, sí, y fue ahí que empezó el problema. La gente que me conoce sabe perfectamente la clase de persona que soy. Si después de esto, el tema continúa, eso es algo que yo no puedo manejar”, añadió.

Peter Arévalo desaprobado por comentarios sexistas

