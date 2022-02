‘Mujer Boa’ se reafirma con “secreto familiar” de Janet Barboza: “Madre e hija estuvieron con Nilver Huarac”

Martha Chuquipiondo, más conocida como ‘Mujer Boa’, remeció la prensa de espectáculos al revelar en sus redes sociales que Janet Barboza tuvo una relación con Nilver Huarac luego que el productor estuviera con la madre de la conductora.

Ante amenazas de demanda por difamación, Chuquipiondo declaró para el programa “Magaly TV: La Firme” y señaló que no está mintiendo: “De que has estado con Nilver (Huarac) después que ha sido marido de tu mamá, eso es verdad. Demuéstrame tú lo contrario”.

“Si no me rectifico en mis redes o en los sitios donde lo he puesto, entérate que no lo voy hacer, pero si quieres seguir procediendo te envió por inbox mi dirección y mi teléfono”, añadió de manera tajante.

Fanny Alache apoya a ‘Mujer Boa’ y reafirma “secreto familiar” de Janet Barboza

Por su parte, Fanny Alache aseguró haber sido testigo del supuesto romance de la conductora de “América Hoy” con su expadrastro.

“Sí, es verdad esta relación de ambas con Nílver Huarac. Se volvió la querida de Nílver con la mamá. Cuando uno iba a la casa de Pueblo Libre, se encontraba con la mamá y la hija, las dos metidas en la misma cama con Nílver”, contó la exvedette.

