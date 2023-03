Luis Medina, padre de la periodista Magaly Medina, falleció este miércoles 22 de marzo de 2023, a la edad de 93 años, así lo dio a conocer la hermana de la conductora, Mariela Medina en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la familiar de la figura de ATV le dio el último adiós a su querido progenitor mediante un conmovedor mensaje.

“Papito lindo, anoche te fuiste al encuentro del Señor y me dejaste un vacío inmenso en el corazón. Fuiste el mejor padre del mundo. Me enseñaste a ser fuerte y resiliente. Me diste las armas que necesitaba para salir adelante en este mundo tan complicado”, dice parte de su mensaje de despedida.

“Te has ido físicamente, pero espiritualmente te llevaré siempre en mi corazón. Me duele demasiado tu partida papito. La vida será diferente sin ti. Te amo. Descansa en paz”, agregó.

Vale indicar que hace un mes, el señor Luis Medina fue internado en una clínica local por un cuadro de neumonía. Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado sobre el sensible fallecimiento de su padre.